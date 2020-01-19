СНБО о возвращении "черных ящиков" из Ирана: "Переговоры сложные и напряженные"
19 января, 2020, 20:50
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в воскресенье, 19 января 2020 года, заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинской самолета
Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Еспресо.TV.
"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные", - заявил секретарь СНБО.
"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - добавил он.
- Напомним, 18 января стало известно, что Иран якобы согласился передать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ. Однако уже 19-го числа эту информацию иранская сторона опровергла.
- Сегодня в Борисполь прибыл борт с телами погибших украинцев.
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-