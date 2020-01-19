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Espreso.tvОбществоСНБО о возвращении "черных ящиков" из Ирана: "Переговоры сложные и напряженные"

СНБО о возвращении "черных ящиков" из Ирана: "Переговоры сложные и напряженные"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в воскресенье, 19 января 2020 года, заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинской самолета

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Еспресо.TV.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные", - заявил секретарь СНБО.

"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - добавил он.

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