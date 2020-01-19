При Минветеранов создана рабочая группа по защите заключенных участников войны с РФ
19 января, 2020, 22:21
При Министерстве ветеранов стала действовать рабочая группа по вопросам соблюдения прав и свобод заключенных УБД
Это постоянно действующий, общественный, консультативно-совещательный, коллегиальный орган. Его возглавил Денис Полищук, передает Еспресо.TV .
В группу вошли юристы, журналисты, общественные деятели.
А именно: Войтко Александр, Горак Елизавета, Биловчук Дмитрий, Бурлакова Валерия, Дорохов Александр, Карась Евгений, Кляровская Леся, Крыган Любовь, Медведько Андрей, Мороз Виктор, Овчаренко Виталий, Толмачев Виталий, Фещик Наталья.
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