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Espreso.tvОбществоПри Минветеранов создана рабочая группа по защите заключенных участников войны с РФ

При Минветеранов создана рабочая группа по защите заключенных участников войны с РФ

При Министерстве ветеранов стала действовать рабочая группа по вопросам соблюдения прав и свобод заключенных УБД

Это постоянно действующий, общественный, консультативно-совещательный, коллегиальный орган. Его возглавил Денис Полищук, передает Еспресо.TV .

В группу вошли юристы, журналисты, общественные деятели.

А именно: Войтко Александр, Горак Елизавета, Биловчук Дмитрий, Бурлакова Валерия, Дорохов Александр, Карась Евгений, Кляровская Леся, Крыган Любовь, Медведько Андрей, Мороз Виктор, Овчаренко Виталий, Толмачев Виталий, Фещик Наталья.

 

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