 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОдесский фуникулер не будет работать до конца марта

Одесский фуникулер не будет работать до конца марта

Расположенный в Одессе легендарный фуникулер с понедельника, 20 января 2020 года, закрывается на плановый ремонт

Возобновит свою работу он не раньше 31 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

Ранее фуникулер закрывали во время ремонта Потемкинской лестницы в 2016 году.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать