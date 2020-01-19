Одесский фуникулер не будет работать до конца марта

19 января, 2020, 17:51

Расположенный в Одессе легендарный фуникулер с понедельника, 20 января 2020 года, закрывается на плановый ремонт

Возобновит свою работу он не раньше 31 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

Ранее фуникулер закрывали во время ремонта Потемкинской лестницы в 2016 году.