Одесский фуникулер не будет работать до конца марта
19 января, 2020, 17:51
Расположенный в Одессе легендарный фуникулер с понедельника, 20 января 2020 года, закрывается на плановый ремонт
Возобновит свою работу он не раньше 31 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.
Ранее фуникулер закрывали во время ремонта Потемкинской лестницы в 2016 году.
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