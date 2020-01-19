Невыносимые санкции: Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Об этом он заявил в интервью The Washington Post, сообщает DW.
По словам Мадуро, в ближайшее время могут произойти значительные изменения, если Вашингтон проведет с ним прямые переговоры.
"Если будет уважение между правительствами, независимо от того, насколько великие Соединенные Штаты, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы сможем создать новый тип взаимоотношений", - сказал Мадуро.
По его словам, он готов провести переговоры, чтобы обсудить условия для снятия санкций США.
В то же время Мадуро подчеркнул, что будет сложно достичь согласия в том, что он, Вашингтон и оппозиция понимают под свободными и честными выборами.
"Мне кажется, нам стоит больше думать об общей картине. Отношения за 5-10 лет. Отношения к концу XXI века", - сказал Мадуро.
- Напомним, в ноябре 2019 г. временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к новой волне протестов против правительства главы страны Николаса Мадуро.
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