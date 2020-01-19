Невыносимые санкции: Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

19 января, 2020, 09:49

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямым переговорам с США, чтобы добиться отмены санкций

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, сообщает DW.

По словам Мадуро, в ближайшее время могут произойти значительные изменения, если Вашингтон проведет с ним прямые переговоры.

"Если будет уважение между правительствами, независимо от того, насколько великие Соединенные Штаты, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы сможем создать новый тип взаимоотношений", - сказал Мадуро.

По его словам, он готов провести переговоры, чтобы обсудить условия для снятия санкций США.

В то же время Мадуро подчеркнул, что будет сложно достичь согласия в том, что он, Вашингтон и оппозиция понимают под свободными и честными выборами.

"Мне кажется, нам стоит больше думать об общей картине. Отношения за 5-10 лет. Отношения к концу XXI века", - сказал Мадуро.