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Espreso.tvМирНевыносимые санкции: Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Невыносимые санкции: Мадуро заявил о готовности к диалогу с США


фото: REUTERS
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямым переговорам с США, чтобы добиться отмены санкций

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, сообщает DW.

По словам Мадуро, в ближайшее время могут произойти значительные изменения, если Вашингтон проведет с ним прямые переговоры.

"Если будет уважение между правительствами, независимо от того, насколько великие Соединенные Штаты, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы сможем создать новый тип взаимоотношений", - сказал Мадуро.

По его словам, он готов провести переговоры, чтобы обсудить условия для снятия санкций США.

В то же время Мадуро подчеркнул, что будет сложно достичь согласия в том, что он, Вашингтон и оппозиция понимают под свободными и честными выборами.

"Мне кажется, нам стоит больше думать об общей картине. Отношения за 5-10 лет. Отношения к концу XXI века", - сказал Мадуро.

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