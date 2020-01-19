Несмотря на "разведение" вблизи Золотого-4 продолжаются бои
19 января, 2020, 20:30
Также россияне повредили линию электропередач и два автомобиля 72-й бригады, ведя обстрел 120-мм минами.
Недалеко от населенного пункта Золотое-4 в Луганской области не стихают бои. На этот раз под обстрелы террористов попали позиции 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на инициативу Последний блокпост - Нет капитуляции .
Волонтеры рассказали о ранении восьми украинских защитников.
Также россияне повредили линию электропередач и два автомобиля 72-й бригады, ведя обстрел 120-мм минами.
Ремонтная бригада электриков сегодня не смогла добраться до места разрыва линии электропередач из-за усиления боев.
ОБСЕ пытались договориться с российско-террористическими войсками о режиме тишины, но пока результата это не дало.
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