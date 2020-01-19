На Михайловской площади Киева правая молодежь сцепилась с левой. вмешалась полиция
19 января, 2020, 17:35
Днем в воскресенье, 19 января 2020 года, на столичной Михайловской площади проходила акция левых сил
Помешать им решили представители консервативного движения "Традиция и порядок", рассказывается на Telegram-канале сообщества.
Как отмечается, их возмутили требования оппонентов, среди которых названо "прекратить поддержку фашизма" и "расформировать добровольческий полк "Азов".
"Против открытого сепаратизма вышли общественные активисты, которые не согласны с данным лозунгами", - отмечают праве.
Дело дошло до чехарда, из-за чего Нацполициею были задержаны 11 человек из национал-патриотической среды. Они доставлены в Шевченковский райотдел по адресу улица Герцена 9.
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