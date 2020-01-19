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Espreso.tvОбществоНа Михайловской площади Киева правая молодежь сцепилась с левой. вмешалась полиция

На Михайловской площади Киева правая молодежь сцепилась с левой. вмешалась полиция

Днем в воскресенье, 19 января 2020 года, на столичной Михайловской площади проходила акция левых сил

Помешать им решили представители консервативного движения "Традиция и порядок", рассказывается на Telegram-канале сообщества.

Как отмечается, их возмутили требования оппонентов, среди которых названо "прекратить поддержку фашизма" и "расформировать добровольческий полк "Азов".

"Против открытого сепаратизма вышли общественные активисты, которые не согласны с данным лозунгами", - отмечают праве.

Дело дошло до чехарда, из-за чего Нацполициею были задержаны 11 человек из национал-патриотической среды. Они доставлены в Шевченковский райотдел по адресу улица Герцена 9.

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