Летел под 150 км/ч. Пьяный водитель "Опеля" устроил масштабную ДТП с участием нескольких автомобилей на столичной Троещине

19 января, 2020, 15:34

В воскресенье, 19 января 2020 года, на улице Радунская, на территории Деснянского района Киева, в ДТП столкнулись сразу несколько транспортных средств

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Subaru Forester, он остановился на перекрестке и ждал разрешающего сигнала, как вдруг со встречной полосы на большой скорости, под 150 км/ч вылетел автомобиль Opel Omega. Он врезался по касательной в "Субару", повредив левой сторону "японца", после чего неуправляемый "Опель" продолжил движение и врезался в газель, которая двигалась в попутном с ним направлении.

От удара в зад газель стала на два колеса, ее развернуло в сторону тротуара и она врезалась передней правой частью в столб, после чего перевернулся на бок.

В это время "Опель" после столкновения с газелью продолжил движение, выскочил на бордюрный камень, далее - на зеленую зону и остановился, врезавшись в дерево.

По словам водителя «Субару», когда они подбежали к деформованной машине нарушителя, то увидели в ней молодого человека лет 20-ти с травмой головы и глаза. Как отмечают свидетели, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно настроен. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, где он также должен пройти тест на алкоголь.

Отметим также, что свидетели происшествия вытащили из опрокинутой газели водителя, для этого пришлось разбить лобовое стекло. К счастью, он отделался лишь ссадинами, ушибами и царапинами и от госпитализации отказался.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

При этом стрелка спидометра Opel Omega застыла на отметке 110 км/ч и хотя это не "черный ящик", но некоторое представление о скорости "Опеля" дает.