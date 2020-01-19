 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛетел под 150 км/ч. Пьяный водитель "Опеля" устроил масштабную ДТП с участием нескольких автомобилей на столичной Троещине

Летел под 150 км/ч. Пьяный водитель "Опеля" устроил масштабную ДТП с участием нескольких автомобилей на столичной Троещине

В воскресенье, 19 января 2020 года, на улице Радунская, на территории Деснянского района Киева, в ДТП столкнулись сразу несколько транспортных средств

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Subaru Forester, он остановился на перекрестке и ждал разрешающего сигнала, как вдруг со встречной полосы на большой скорости, под 150 км/ч вылетел автомобиль Opel Omega. Он врезался по касательной в "Субару", повредив левой сторону "японца", после чего неуправляемый "Опель" продолжил движение и врезался в газель, которая двигалась в попутном с ним направлении.

От удара в зад газель стала на два колеса, ее развернуло в сторону тротуара и она врезалась передней правой частью в столб, после чего перевернулся на бок.

В это время "Опель" после столкновения с газелью продолжил движение, выскочил на бордюрный камень, далее - на зеленую зону и остановился, врезавшись в дерево.

По словам водителя «Субару», когда они подбежали к деформованной машине нарушителя, то увидели в ней молодого человека лет 20-ти с травмой головы и глаза. Как отмечают свидетели, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно настроен. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, где он также должен пройти тест на алкоголь.

Отметим также, что свидетели происшествия вытащили из опрокинутой газели водителя, для этого пришлось разбить лобовое стекло. К счастью, он отделался лишь ссадинами, ушибами и царапинами и от госпитализации отказался.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

При этом стрелка спидометра Opel Omega застыла на отметке 110 км/ч и хотя это не "черный ящик", но некоторое представление о скорости "Опеля" дает.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать