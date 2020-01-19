Для испытания системы аварийного спасения Маск запустил космический корабль Crew Dragon
19 января, 2020, 23:00
Компания Илона Маска SpaceX в воскресенье, 19 января 2020, осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon
Аппарат выведен во внеземное пространство с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Целью запуска является проверка работы системы аварийного спасения, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу NASA.
Запуск был осуществлен в 17:30 по Киеву со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
На борту Crew Dragon в роли экипажа находятся два манекена, оснащенные датчиками слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.
- Напомним, Маск собирается к 2050 году отправить на Марс миллион человек .
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