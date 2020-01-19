 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДля испытания системы аварийного спасения Маск запустил космический корабль Crew Dragon

Для испытания системы аварийного спасения Маск запустил космический корабль Crew Dragon


фото: SpaseX
Компания Илона Маска SpaceX в воскресенье, 19 января 2020, осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon

Аппарат выведен во внеземное пространство с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Целью запуска является проверка работы системы аварийного спасения, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу NASA.

Запуск был осуществлен в 17:30 по Киеву со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

На борту Crew Dragon в роли экипажа находятся два манекена, оснащенные датчиками слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать