Институт нацпамяти выступил против поклонного креста на Куликовом поле в Одессе

18 января, 2020, 14:51

Руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти (УИНП) подверг критике попытку установить поклонный крест на Куликовом поле Одессы для увековечения памяти погибших 2 мая 2014 года

Об этом сообщает УИНП: Юг на своей странице в Facebook со ссылкой на руководителя отделения Сергея Гуцалюка, информирует Еспресо.TV .

"Сотрудники Южного межрегионального отдела УИНП приняли участие в работе историко-топонимической комиссии Одесского горсовета. Руководитель отдела Сергей Гуцалюк при обсуждении предложений установить мемориальную доску Александру Ланжерону заявил о недопустимости некорректного употребления термина" Новороссия ", поскольку сейчас он имеет несколько иной смысл и может вызвать напряженность в обществе. Члены комиссии на эту инициативу отреагировали положительно и дали поручение авторам проекта изменить текст ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании комиссии выступил с инициативой установки на Куликовом поле поклонного креста руководитель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский.

Гуцалюк также "осудил эту инициативу, поскольку государство-агрессор до сих пор спекулирует темой Куликова поля в своей пропаганде, переворачивая с ног на голову суть трагедии, которая действительно имела место. Установка креста, по его мнению, однозначно могло бы вызвать новую вспышку антиукраинской истерии и быть использована Россией в пропагандистских целях ".

Гуцалюк отметил: следует иметь в виду и тот факт, что многие жертвы событий 2 мая 2014 года были иудеями, а большая часть - атеистами. Именно поэтому установление православного креста нецелесообразно и некорректно.

Представитель УИНП также отметил, что Буратынский много лет возглавляет Федерацию профсоюзов области и является руководителем Дома профсоюзов на Куликовом поле. Весной 2014 пророссийские сепаратисты использовали ее помещения как свой госпиталь, а затем захватили здание.

"В конце концов, в ней вспыхнул пожар, во время которого погибли несколько десятков коллаборационистов и сепаратистов", - отметил историк.

Большинство членов историко-топонимической комиссии Одесского горсовета учли приведенные доводы и проголосовали за отклонение инициативы Буратынского.