Вблизи Луцка священник Московского патриархата ограбил свой прежний храм, перешедший в ПЦУ
О случае сообщили на странице монашество Волыни , передает Еспресо.TV .
Вором оказался 53-летний бывший настоятель этого Хармю Владимир Гелета. Именно он после решения Свято-Николаевской общины перейти к ПЦУ в феврале 2019 года открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у костра, охраняя церковь. Поэтому во избежание любых провокаций на место происшествия вызвали полицию. Злоумышленника заблокировали в помещении колокольни к моменту прибытия следственно-оперативной группы.
В течение 15 минут, к моменту прибытия экипажа патрульной полиции, злоумышленник пытался выбить дверь, угрожал, употреблял нецензурную лексику. Увидев сотрудников полиции, которые прибыли по вызову, экс-настоятель выпрыгнул со второго этажа колокольни. Вследствие неудачного прыжка мужчина получил открытый перелом ноги. К моменту прибытия "скорой", правоохранители оказывали первую помощь пострадавшему.
Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина
По результатам чрезвычайной ситуации работниками полиции были составлены соответствующие протоколы, взятые свидетельства очевидцев.
Как отмечают волынские СМИ, в приемном отделении больницы Гелета с женой якобы предоставили ложные показания, сообщив медикам, что травму он получил в собственном доме.
Справка
23 февраля прошлого года Гелета на территории местного Свято-Михайловского храма совершил четыре выстрела из охотничьего ружья. Никто из людей не пострадал.
Тогда полицейские изъяли у священника по месту его жительства зарегистрированное охотничье ружье, которое принадлежит его 34-летнему сыну. Также со стены храма изъяли свинцовые дробины от ружейного выстрела. Все это направили на исследование в Волынского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.
Следователи Киверцовского отдела полиции по факту угрозы убийством, совершенной по мотивам религиозной нетерпимости, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 5-ти лет.
Проводилось досудебное расследование.
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-