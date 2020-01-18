Вблизи Луцка священник Московского патриархата ограбил свой прежний храм, перешедший в ПЦУ

18 января, 2020, 12:30

В ночь с 16 на 17 января 2020 года храмовая служба внутренней безопасности расположенного рядом с городом Луцком села Жидичин заметила неизвестную личность, которая проникла на территорию храмового комплекса Свято-Николаевской церкви. Мужчина забрался на колокольню и хотел вынести оттуда металлические предметы

О случае сообщили на странице монашество Волыни , передает Еспресо.TV .

Вором оказался 53-летний бывший настоятель этого Хармю Владимир Гелета. Именно он после решения Свято-Николаевской общины перейти к ПЦУ в феврале 2019 года открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у костра, охраняя церковь. Поэтому во избежание любых провокаций на место происшествия вызвали полицию. Злоумышленника заблокировали в помещении колокольни к моменту прибытия следственно-оперативной группы.

В течение 15 минут, к моменту прибытия экипажа патрульной полиции, злоумышленник пытался выбить дверь, угрожал, употреблял нецензурную лексику. Увидев сотрудников полиции, которые прибыли по вызову, экс-настоятель выпрыгнул со второго этажа колокольни. Вследствие неудачного прыжка мужчина получил открытый перелом ноги. К моменту прибытия "скорой", правоохранители оказывали первую помощь пострадавшему.

Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина

По результатам чрезвычайной ситуации работниками полиции были составлены соответствующие протоколы, взятые свидетельства очевидцев.

Как отмечают волынские СМИ, в приемном отделении больницы Гелета с женой якобы предоставили ложные показания, сообщив медикам, что травму он получил в собственном доме.

Справка

23 февраля прошлого года Гелета на территории местного Свято-Михайловского храма совершил четыре выстрела из охотничьего ружья. Никто из людей не пострадал.

Тогда полицейские изъяли у священника по месту его жительства зарегистрированное охотничье ружье, которое принадлежит его 34-летнему сыну. Также со стены храма изъяли свинцовые дробины от ружейного выстрела. Все это направили на исследование в Волынского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Следователи Киверцовского отдела полиции по факту угрозы убийством, совершенной по мотивам религиозной нетерпимости, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 5-ти лет.

Проводилось досудебное расследование.