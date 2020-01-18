В США произошла массовая перестрелка, есть погибшие
18 января, 2020, 22:22
В результате стрельбы в американском штате Юта погибли четыре человека, еще один человек ранен
Об этом со ссылкой на CNN сообщает Укринформ .
Стрельба произошла в городе Грантсвилл в штате Юта. Четыре человека погибли, еще один получил ранения и был госпитализирован.
Инцидент произошел ночью 17 января на перекрестке улиц Main Street и 130 South. Нападавший был задержан правоохранителями.
Местная полиция заявила, что стрелок был один и никакой угрозы для местного населения уже нет. Обстоятельства трагедии выясняются.
- Напомним, 1 декабря в американском городе Новый Орлеан произошла стрельба, в результате которой было ранено не менее 10 человек .
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