В США произошла массовая перестрелка, есть погибшие

18 января, 2020, 22:22

В результате стрельбы в американском штате Юта погибли четыре человека, еще один человек ранен

Об этом со ссылкой на CNN сообщает Укринформ .

Стрельба произошла в городе Грантсвилл в штате Юта. Четыре человека погибли, еще один получил ранения и был госпитализирован.

Инцидент произошел ночью 17 января на перекрестке улиц Main Street и 130 South. Нападавший был задержан правоохранителями.

Местная полиция заявила, что стрелок был один и никакой угрозы для местного населения уже нет. Обстоятельства трагедии выясняются.