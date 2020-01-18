В Кабмине сказали, когда состоится переход на электронные медицинские карты
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов ... Сегодня эта проблема решена", - отметил Федоров, добавив, что данные пациентов надежно защищены .
По словам вице-премьера, система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.
"Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента", - отметил Федоров.
Он также указал, что это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан.
"Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн", - пояснил чиновник.
Справка
Систему eHealth на уровне Минздрава начали внедрять при Ульяне Супрун.
При этом критика медицинской реформы и лично Супрун составляли одну из основ предвыборной риторики действующего президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".
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