В Армении нашли застреленным экс-главу Службы нацбезопасности

18 января, 2020, 07:30

В Ереване в пятницу, 17 января 2020 года, нашли мертвым бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна

Как сообщили в Следователи комитете Армении, тело 38-летнего экс-чиновника имело огнестрельные ранения, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Позже следственный комитет заявил, что рассматривает несколько версий смерти Кутояна.

"Сейчас мы возбудили уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса Армении - доведение до самоубийства. Но это не значит, что мы не рассматриваем другие версии, в том числе, убийство или завуалированное убийство", - сообщил заместитель главы СК Армении Артур Меликян.

По его словам, в квартире нашли наградной пистолет Кутояна, на стенах обнаружены следы выстрелов, а также на месте нашли 40 гильз и пуль.

Как отмечается, експосадовець имел ранения в голову.