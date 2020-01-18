В Армении нашли застреленным экс-главу Службы нацбезопасности
18 января, 2020, 07:30
В Ереване в пятницу, 17 января 2020 года, нашли мертвым бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна
Как сообщили в Следователи комитете Армении, тело 38-летнего экс-чиновника имело огнестрельные ранения, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Позже следственный комитет заявил, что рассматривает несколько версий смерти Кутояна.
"Сейчас мы возбудили уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса Армении - доведение до самоубийства. Но это не значит, что мы не рассматриваем другие версии, в том числе, убийство или завуалированное убийство", - сообщил заместитель главы СК Армении Артур Меликян.
По его словам, в квартире нашли наградной пистолет Кутояна, на стенах обнаружены следы выстрелов, а также на месте нашли 40 гильз и пуль.
Как отмечается, експосадовець имел ранения в голову.
- Кутояна назначили директором Службы национальной безопасности Армении в феврале 2016 года, а в мая 2018 года он был отправлен в отставку после смены власти в стране.
- Ранее Кутоян был помощником президента Армении по правовым вопросам.
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