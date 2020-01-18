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Espreso.tvОбществоВ Армении нашли застреленным экс-главу Службы нацбезопасности

В Армении нашли застреленным экс-главу Службы нацбезопасности

В Ереване в пятницу, 17 января 2020 года, нашли мертвым бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна

Как сообщили в Следователи комитете Армении, тело 38-летнего экс-чиновника имело огнестрельные ранения, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Позже следственный комитет заявил, что рассматривает несколько версий смерти Кутояна.

"Сейчас мы возбудили уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса Армении - доведение до самоубийства. Но это не значит, что мы не рассматриваем другие версии, в том числе, убийство или завуалированное убийство", - сообщил заместитель главы СК Армении Артур Меликян.

По его словам, в квартире нашли наградной пистолет Кутояна, на стенах обнаружены следы выстрелов, а также на месте нашли 40 гильз и пуль.

Как отмечается, експосадовець имел ранения в голову.

  • Кутояна назначили директором Службы национальной безопасности Армении в феврале 2016 года, а в мая 2018 года он был отправлен в отставку после смены власти в стране.
  • Ранее Кутоян был помощником президента Армении по правовым вопросам.
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