Ушел из жизни самый маленький человек на Земле

18 января, 2020, 10:15

Самый маленький в мире человек - непалец Хагендра Тапа Магар - умер в возрасте 27 лет

Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, передает Еспресо.TV .

Его рост составлял 67,08 см. В последнее время он страдал от болезней сердца и легких.

В 2011 году Хагендра Тапа Магар был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.