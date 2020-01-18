Ушел из жизни самый маленький человек на Земле
18 января, 2020, 10:15
Самый маленький в мире человек - непалец Хагендра Тапа Магар - умер в возрасте 27 лет
Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, передает Еспресо.TV .
Его рост составлял 67,08 см. В последнее время он страдал от болезней сердца и легких.
В 2011 году Хагендра Тапа Магар был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.
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