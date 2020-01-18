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Espreso.tvОбществоУкраинский лоукостер отменил рейсы в ОАЭ из-за авиакатастрофы в Иране

Украинский лоукостер отменил рейсы в ОАЭ из-за авиакатастрофы в Иране


фото: ukrinform.ua
Украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы в ОАЭ из Запорожья, Харькова и Львова из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Об этом сообщает официальный сайт SkyUp.

В авиакомпании заявили, что с 1 февраля 2020 SkyUp Airlines приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Это связано с продолжением запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 9 января 2020 года.

Необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку на пути для дозаправки.

"Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты - теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталию. Такая необходимость увеличивает время полета, как минимум на 3 часа. Это создает неудобства нашим пассажирам, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета - Запорожье, Львов, Харьков ", - сказал совладелец авиакомпании Александр Альба.

Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению этих рейсов.

Все пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы в Шарджу, получат возмещение их стоимости.

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