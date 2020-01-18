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Espreso.tvСпортУкраинка Ястремская проиграла первой ракетке мира в финале турнира WTA в Австралии

Украинка Ястремская проиграла первой ракетке мира в финале турнира WTA в Австралии


фото: twitter
Украинка Даяна Ястремская уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В решающем матче турнира серии Premier с призовым фондом $ 782,9 тыс. Ястремская уступила Барти со счетом 2: 6, 5: 7.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Это была вторая встреча соперниц, в которой украинка получила от австралийки второе поражение. 19-летняя украинка впервые в карьере играла в финале турнира серии Premier.

Благодаря успешному выступлению в Аделаиде Ястремская поднимется на 21 месте мирового рейтинга.

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