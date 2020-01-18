Украинка Ястремская проиграла первой ракетке мира в финале турнира WTA в Австралии
18 января, 2020, 15:07
Украинка Даяна Ястремская уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В решающем матче турнира серии Premier с призовым фондом $ 782,9 тыс. Ястремская уступила Барти со счетом 2: 6, 5: 7.
Теннисистки провели на корте полтора часа. Это была вторая встреча соперниц, в которой украинка получила от австралийки второе поражение. 19-летняя украинка впервые в карьере играла в финале турнира серии Premier.
Благодаря успешному выступлению в Аделаиде Ястремская поднимется на 21 месте мирового рейтинга.
Aussie Aussie Aussie!- WTA (@WTA) January 18, 2020
@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z
- Напомним, 17 января Даяна Ястремская победила белоруску Арину Соболенко и вышла в финал турнира WTA в Аделаиде.
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