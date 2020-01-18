Украина и Грузия заявляют о препятствовании РФ морским спасательным операциям
18 января, 2020, 09:18
Украина и Грузия подали совместную жалобу в Международную морскую организацию (ММО) в связи с противоправными действиями России в Азовском и Черном морях
Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании передает Еспресо.TV .
Как отмечается, что действия РФ препятствуют поисково-спасательных операций в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
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"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении.
При этом обращение Украины и Грузии было поддержано делегациями стран ЕС и США.
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- Напомним, Украинские военные моряки отработали алгоритм загрузки морских донных мин на корабль и вскоре устанавливать минные поля вдоль побережья Азовского моря .
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