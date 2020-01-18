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Espreso.tvОбществоУкраина и Грузия заявляют о препятствовании РФ морским спасательным операциям

Украина и Грузия заявляют о препятствовании РФ морским спасательным операциям


фото: wikimedia.org
Украина и Грузия подали совместную жалобу в Международную морскую организацию (ММО) в связи с противоправными действиями России в Азовском и Черном морях

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании передает Еспресо.TV .

Как отмечается, что действия РФ препятствуют поисково-спасательных операций в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

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"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

При этом обращение Украины и Грузии было поддержано делегациями стран ЕС и США.

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