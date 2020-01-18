Украина и Грузия заявляют о препятствовании РФ морским спасательным операциям

18 января, 2020, 09:18

Украина и Грузия подали совместную жалобу в Международную морскую организацию (ММО) в связи с противоправными действиями России в Азовском и Черном морях

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании передает Еспресо.TV .

Как отмечается, что действия РФ препятствуют поисково-спасательных операций в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Читайте также: Виталий Портников: Путин объявил Украину войну

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

При этом обращение Украины и Грузии было поддержано делегациями стран ЕС и США.

Читайте также: Адмирал Кабаненко: Россия может перекрыть Черное море по "азовскому сценарию"