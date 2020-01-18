Украина обжаловала решение ЕСПЧ о нарушениях в законе о люстрации
18 января, 2020, 15:55
Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который указал на нарушения в законе о люстрации
Об этом заявил министр юстиции Денис малюська, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очистке власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
"Подано заявление 16 января вечером", - сказал Малюська.
Жалоба подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения ЕСПЧ заканчивался 17 января.
- Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очистки власти" (люстрации) привело к нарушению их прав .
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