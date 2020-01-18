 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Рябошапки озвучили официальное количество воинов, погибших в 2019 году на Донбассе

У Рябошапки озвучили официальное количество воинов, погибших в 2019 году на Донбассе

В течение 2019-2020 годов из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 - получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

В ОГП сообщили, что по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" ведется расследование.

"С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2020 суббота

17 января, 2020 пятница

больше новостей

18 января, 2020 суббота

17 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать