У Рябошапки озвучили официальное количество воинов, погибших в 2019 году на Донбассе
18 января, 2020, 14:34
В течение 2019-2020 годов из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 - получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
В ОГП сообщили, что по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" ведется расследование.
"С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
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