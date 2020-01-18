У Рябошапки озвучили официальное количество воинов, погибших в 2019 году на Донбассе

18 января, 2020, 14:34

В течение 2019-2020 годов из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 - получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

В ОГП сообщили, что по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" ведется расследование.

"С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.