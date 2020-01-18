Соломия, Фея и Ангел: в Минюсте назвали самые популярные и редкие детские имена в 2019 году

18 января, 2020, 16:27

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какие самые популярные и оригинальные имена давали детям в 2019 году в Киевской и Черкасской областях

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк. В Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

На Киевщине самыми популярными были имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София и Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В столице самыми оригинальными женскими именами стали - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужскими - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области девочек называли Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян Орияна; мальчиков - Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области самыми редкими женскими именами стали - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужскими - Брайан, Граф, Исай, Нелей.