Соломия, Фея и Ангел: в Минюсте назвали самые популярные и редкие детские имена в 2019 году
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.
В столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк. В Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.
На Киевщине самыми популярными были имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София и Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.
В столице самыми оригинальными женскими именами стали - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужскими - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.
В Киевской области девочек называли Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян Орияна; мальчиков - Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.
В Черкасской области самыми редкими женскими именами стали - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужскими - Брайан, Граф, Исай, Нелей.
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