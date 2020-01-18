Шевченковская премия 2020: названы произведения, которые отобраны к решающему туру
Перечень опубликован на официальном сайте комитета по присуждению премии, передает Еспресо.TV .
Отбор проходил 17 января 2020 путем тайного голосования.
В номинации "Литература":
1.Гримич М. Роман "Клавка"
2. Кіяновська М. Книга поезій "Бабин Яр. Голосами"
3.Прохасько Т. Збірка есеїв "Так, але..."
У номінації "Публіцистика, журналістика":
4. Мягка (Кононенко) Є. Книга "Слово свого роду"
5. Овсієнко В. Книга "Світло людей"
6. Подобна Є. Книга "Дівчата зрізають коси"
У номінації "Музичне мистецтво":
7. Галаневич М., Гаренецька Н., Цибульська О., Коваленко І. - гурт ДахаБраха. Музичний альбом "Шлях"
8. Заюшкіна Д., Проців Г. - гурт "Vivienne Mort". Музичний альбом "Досвід"
У номінації "Візуальні мистецтва":
9. Братков С. Серія робіт "Імперія снів"
10. Глядєлов О. Мистецький проєкт "Карусель"
11. Кадан М. Проєкт "(не) означені"
У номінації "Кіномистецтво":
12. Мінаєв І. Фільм "Какофонія Донбасу"
13. Томенко Т. Документальний фільм «Будинок «Слово»
У номінації "Театральне мистецтво":
14. Троїцький В., Григорів Р., Разумейко І. Опера-реквієм "ЙОВ" ("IYOV")
15. Трунова Т. Вистава "Погані дороги".
Третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля.
- Премия вручается ко дню рождения Кобазаря - 9 марта.
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