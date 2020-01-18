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Espreso.tvОбществоШевченковская премия 2020: названы произведения, которые отобраны к решающему туру

Шевченковская премия 2020: названы произведения, которые отобраны к решающему туру

Члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на заседании по результатам тайного голосования отобрали произведения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса

Перечень опубликован на официальном сайте комитета по присуждению премии, передает Еспресо.TV .

Отбор проходил 17 января 2020 путем тайного голосования.

В номинации "Литература":

1.Гримич М. Роман "Клавка"

2. Кіяновська М. Книга поезій "Бабин Яр. Голосами"

3.Прохасько Т. Збірка есеїв "Так, але..."

У номінації "Публіцистика, журналістика":

4. Мягка (Кононенко) Є. Книга "Слово свого роду"

5. Овсієнко В. Книга "Світло людей"

6. Подобна Є. Книга "Дівчата зрізають коси"

У номінації "Музичне мистецтво":

7. Галаневич М., Гаренецька Н., Цибульська О., Коваленко І. - гурт ДахаБраха. Музичний альбом "Шлях"

8. Заюшкіна Д., Проців Г. - гурт "Vivienne Mort". Музичний альбом "Досвід"

У номінації "Візуальні мистецтва":

9. Братков С. Серія робіт "Імперія снів"

10. Глядєлов О. Мистецький проєкт "Карусель"

11. Кадан М. Проєкт "(не) означені"

У номінації "Кіномистецтво":

12. Мінаєв І. Фільм "Какофонія Донбасу"

13. Томенко Т. Документальний фільм «Будинок «Слово»

У номінації "Театральне мистецтво":

14. Троїцький В., Григорів Р., Разумейко І. Опера-реквієм "ЙОВ" ("IYOV")

15. Трунова Т. Вистава "Погані дороги".

Третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля.

  • Премия вручается ко дню рождения Кобазаря - 9 марта.
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