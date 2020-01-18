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Espreso.tvОбщество"В Одесе никто не разговаривает на украинском языке". Пьяная продавщица стала "звездой" сети

"В Одесе никто не разговаривает на украинском языке". Пьяная продавщица стала "звездой" сети

На YouTube появился фрагмент видеозаписи общения нетрезвой продавщицы ночной смены с одним из посетителей, посвященный государственному языку. При этом запись велась другим посетителем

Женщине не понравилось, что покупатель общается на украинском.

С использованием бранных слов она стала оскорблять покупателя.

Слышно, как она заявляет, например: "П ** дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке". В ответ звучит: "Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю".

Однако сотрудница магазина продолжает свое выступление:

"Я понимаю (украинский - ред.), но я не буду общаться с тобой на украинском языке. В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском языке ... Ты, п *** к, б ** дь. В Одесе никто не говорит на украинском языке! ".

Запись была обнародована 17 января 2020 года.

После того начался скандал, администрация торгового заведения извинилась за свою подчиненную.

Как выяснилось, эта продавщица успела проработать там всего неделю. Ее уже уволили.

  • Напомним, с осени в Украине действует уполномоченная по защите украинского языка . Ею стала Татьяна Монахова.
  • Интересно то, что Монахова - из Николаева. Там она окончила местный педагогический университет, а докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" уполномоченная защищала в Одесском национальном университете им. Мечникова.
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