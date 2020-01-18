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Espreso.tvОбщество"На самом деле это страшно". В будущем "законе о противодействии дезинформации" увидели методы цензуры, заимствованные у Путина

"На самом деле это страшно". В будущем "законе о противодействии дезинформации" увидели методы цензуры, заимствованные у Путина


фото: findlaw.com
Министерство культуры, молодежи и спорта выложило в свободный доступ основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Еспресо.TV .

Как отмечается, нынешняя презентация - второй этап общественного обсуждения документа, первый был в ноябре прошлого года.

"Публичное обсуждение продлится еще месяц, потом состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Электронная презентация размещена по этой ссылке .

В то же время, как отмечает у себя на Facebook общественный активист, кандидат юридических наук Андрей Смелый, на самом деле речь идет не о правительства противодействие "дезинформации", а о внедрении апробированных в путинской России наиболее жестких приемов государственной цензуры относительно электронных медиа и пользователей соцсетей.

"Новый законопроект вводит в Украине настоящую диктатуру, огромные штрафы и посадки за инакомыслие. Вам просто нужно иметь другую позицию, чем ретранслировать власть и вы уже станете" врагом народа ", - отмечает он.

"На самом деле это страшно. Это никогда Украина не была так близко к откровенной диктатуре образца путинской России", - обращает внимание Смолий.

По его словам, об этом свидетельствуют Наличие в пред отношений Минкультом проект закона инициативы относительно следующего:

"Планируется каждом СМИ присваивать" индекс доверия ". Так называемый штамп или" правильная "позиция у телеканала или интернет-сайта.

За распространение дезинформации - штраф в 1000 минимальных зарплат. Или ваша ли это дезинформацией - определит справедливый украинский суд.

Планируется введение органа - уполномоченного по вопросам информации, который будет "выявлять" деинформацию и бороться с ней. В России это Роскомнадзор, который блокирует сайты, ФБ страницы, а затем с его жалобами бросают в тюрьму.

Распространителем информации станут не только СМИ, но и физические лица. Каждый из вас, если напишет "неправильное"сообщение в соцсетях, мессенджерах и т.д., будет источником дезинформации, и в лучшем случае получит штраф. В худшем - в тюрьму.

Сайты / платформы просто уйдут из Украины, ведь должны будут иметь дочерние подразделения в Украине. Кому это выгодно с экономической точки зрения? Никому ".

"То есть, в случае принятия законопроекта, все журналистские расследования, оппозиционные сайты и телеканалы, впрочем, и блогеры, простые корреспонденты могут быть преследуемы. В России за это бросают на 2 года в тюрьму. В Украине это может произойти также. Очень скоро" , - заключает Смолий.

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