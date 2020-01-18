Пряник в форме Украины: Зеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка"

18 января, 2020, 19:29

Фото Зеленский опубликовал в facebook.

Президент Украины написал, что подарок ему подготовили дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют "украинским Нью-Йорком".

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единственная", - написал Зеленский.