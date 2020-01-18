Нацгвардия отрицает сообщения о расширении ее полномочий в разведке
Об этом со ссылкой на Единый портал органов системы МВД Украины, передает Еспресо.TV .
Отмечается, что согласно законопроекту №2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки.
Впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач. А также, в пределах определенных законодательством полномочий, осуществлять разведывательную деятельность в районе ООС.
"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования Национальной гвардией Украины полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что" подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, которые в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины ", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач определенных Законом Украины "О Национальной гвардии Украины", - отметили в МВД.
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