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Espreso.tvСпортLexus Усика в Киеве остановила патрульная полиция

Lexus Усика в Киеве остановила патрульная полиция


фото: Instagram
Авто украинского боксера Александра Усика в Киеве остановила патрульная полиция

Об этом сообщает social_organization_sikario в Instagram.

"Мы присутствуем при уникальной ситуации. Сотрудники полиции и Александр Усик - общение", - прокомментировал видео автор ролика.

"Как у вас дела?" - поинтересовался полицейский у Усика и попросил технический паспорт на автомобиль и права. На вопрос Усика о причинах остановки, патрульный ответил, что Lexus является популярной маркой среди похитителей.

Перед тем, как отпустить боксера, полицейский попросил сделать с ним совместное фото, на что Усик ответил согласием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sikario_mma_fight_club @usykaa

Публикация от S͟͟.O͟͟.S͟͟I͟͟K͟͟A͟͟R͟͟I͟͟O͟͟ (@social_organization_sikario)

 

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