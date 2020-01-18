Lexus Усика в Киеве остановила патрульная полиция
18 января, 2020, 16:08
Авто украинского боксера Александра Усика в Киеве остановила патрульная полиция
Об этом сообщает social_organization_sikario в Instagram.
"Мы присутствуем при уникальной ситуации. Сотрудники полиции и Александр Усик - общение", - прокомментировал видео автор ролика.
"Как у вас дела?" - поинтересовался полицейский у Усика и попросил технический паспорт на автомобиль и права. На вопрос Усика о причинах остановки, патрульный ответил, что Lexus является популярной маркой среди похитителей.
Перед тем, как отпустить боксера, полицейский попросил сделать с ним совместное фото, на что Усик ответил согласием.
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