Кадыров лег на "больничный", потому что у нового премьера России могут возникнуть к нему вопросы по поводу многомиллиардных дотаций, - СМИ

18 января, 2020, 08:55

Назначение премьер-министром России экс-руководителя Федеральной налоговой службы может представлять угрозу для подконтрольного Кремлю председателя Чечни Рамзана Кадырова

Об этом со ссылкой на Kavkaz-Uzel передает Еспресо.TV .

"Мне кажется, он вряд ли болен. Он скорее куда-то уехал и чего выжидает ... У Кадырова много врагов, в том числе сильных и влиятельных. Если серьезно подумать, то у нового премьер-министра Мишустина могут быть вопросы к Кадырову" , - считает, в частности, политолог Дмитрий Орешкин.

Именно в налоговых структурах собрано подробную информация о финансовой ситуации в Чечне, пояснил он.

"У нас (в РФ - ред.) вся система власти так построена, что на каждого чиновника есть компромат. На каждого начальника есть папочка, которую можно использовать в случае необходимости. На Кадырова есть компромат в ФСБ, в налоговой, где главой был как раз новый премьер Мишустин ", - сказал Орешкин.

Он напомнил, что 2019 Чечни было выделено 30,4 млрд рублей дотаций, что по состоянию на 18 января составляет $ 55 млн 216 тыс., и республика заняла четвертое место среди регионов России по этому показателю.

"По размеру трансфертов, получаемых Чечней, доходы населения должны быть в среднем на 15% выше, чем у других. Но согласно официальному рейтингу 2019 года о наличии среднего класса в республике, там только 2,5% представителей среднего класса. Иначе говоря , только 2,5% населения Чечни может позволить себе купить авто или квартиру. Куда бабло-то девается? И это сфера именно налоговой ", - политолог политолог.