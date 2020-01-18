Авиакатастрофа в Иране: в воскресенье возвращают тела погибших украинцев, в МАУ просят в 11:00 почтить их память автосигналом

18 января, 2020, 22:55

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал всех украинцев 19 января в 11:00 нажать автомобильные сигналы в память о жертвах авиакатастрофы в Иране

Об этом Дыхне написал в facebook.

"Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи, видимо, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой. Наши ангелы заслуживают особое приветствие дома . Предлагаю завтра, 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, потерянными в небе Ирана ", - написал Дыхне.

В авиакомпании МАУ также сообщили, что церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" в Иране состоится в Терминале В международного аэропорта "Борисполь", 11:00. Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.