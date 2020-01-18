Акваторию Азовского моря будут "минировать" только во время учений, - штаб ООС
18 января, 2020, 11:31
Штаб ООС уточнил, что имелось в виду в его предыдущем заявлении о якобы установление минных полей вдоль побережья Азовского моря
Соответствующее обращение размещено утром в субботу, 18 января 2020 года, на официальной странице ООС в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Меры по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы" Тритон "имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - отметили в штабе.
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