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Espreso.tvОбществоАкваторию Азовского моря будут "минировать" только во время учений, - штаб ООС

Акваторию Азовского моря будут "минировать" только во время учений, - штаб ООС

Штаб ООС уточнил, что имелось в виду в его предыдущем заявлении о якобы установление минных полей вдоль побережья Азовского моря

Соответствующее обращение размещено утром в субботу, 18 января 2020 года, на официальной странице ООС в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Меры по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы" Тритон "имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - отметили в штабе.

 

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