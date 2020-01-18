18 января на фронте: ранены восемь украинских военных

18 января, 2020, 18:07

18 января на Донбассе, в результате вражеских обстрелов, были ранены восемь украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.