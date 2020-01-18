18 января на фронте: ранены восемь украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.
Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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