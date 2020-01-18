 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил18 января на фронте: ранены восемь украинских военных

18 января на фронте: ранены восемь украинских военных


фото: facebook
18 января на Донбассе, в результате вражеских обстрелов, были ранены восемь украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2020 суббота

больше новостей

18 января, 2020 суббота

17 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать