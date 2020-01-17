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Espreso.tvОбществоЗеленский заговорил о разделении объединенных министерств

Зеленский заговорил о разделении объединенных министерств


фото: ОП
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разъединения министерств, которые объединили в начале работы этого правительства

Об этом шла речь в видеоролике разговора, который распространил Офис президента.

Зеленский сказал, что решение об объединении министерств было правильным, но его пора  пересмотреть.

"У нас не очень большой бюджет, поэтому по этой причине мы объединяли некоторые министерства. Мне кажется, что время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - сказал он.

В частности, он указал на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: "Оно занимается всем, включая сельское хозяйство. Сейчас нужен новый концепт и новый подход".

Также Зеленский упомянул Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Предложения о разъединении ведомств должен предоставить премьер-министр.

 

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