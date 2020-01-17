Зеленский заговорил о разделении объединенных министерств

17 января, 2020, 20:59

Об этом шла речь в видеоролике разговора, который распространил Офис президента.

Зеленский сказал, что решение об объединении министерств было правильным, но его пора пересмотреть.

"У нас не очень большой бюджет, поэтому по этой причине мы объединяли некоторые министерства. Мне кажется, что время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - сказал он.

В частности, он указал на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: "Оно занимается всем, включая сельское хозяйство. Сейчас нужен новый концепт и новый подход".

Также Зеленский упомянул Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Предложения о разъединении ведомств должен предоставить премьер-министр.