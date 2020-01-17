Зеленский в Омане: Пристайко посоветовал обращаться с вопросами в Офис президента
17 января, 2020, 12:02
Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным
Сообщает Еспресо.TV .
"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитом самолете. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса", - сказал Пристайко.
Герасимов просил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку, потому что все официальные визиты главы государства в другие страны происходят исключительно по приглашению главы того государства, готовятся обязательно МИД и обязательно имеют официальную программу.
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