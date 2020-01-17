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Espreso.tvОбществоИзраиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа


фото: reuters
Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запускаемые в течение дня с территории сектора Газы

"В секторе Газа в течение дня запускали шары с взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

По данным израильских СМИ, две группы воздушных шаров со взрывными устройствами приземлились на юге Израиля в четверг, причем одна из них взорвалась вскоре после приземления.

Днем ранее израильские военные сообщали о запущенных в сторону Израиля со стороны сектора Газа четырех ракетах, две из которых были перехвачены в воздухе системой противовоздушной обороны Железный купол.

Сообщалось, что в ответ израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу по производству оружия и военного комплекса.

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