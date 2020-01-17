Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

17 января, 2020, 13:37

Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запускаемые в течение дня с территории сектора Газы

"В секторе Газа в течение дня запускали шары с взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.



In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.



We will not let #Hamas terrorize Israeli civilians. - Israel Defense Forces (@IDF) 16 января 2020 г.

По данным израильских СМИ, две группы воздушных шаров со взрывными устройствами приземлились на юге Израиля в четверг, причем одна из них взорвалась вскоре после приземления.

Днем ранее израильские военные сообщали о запущенных в сторону Израиля со стороны сектора Газа четырех ракетах, две из которых были перехвачены в воздухе системой противовоздушной обороны Железный купол.

Сообщалось, что в ответ израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу по производству оружия и военного комплекса.