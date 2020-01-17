Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета, но позже, - Пристайко
Об этом он сообщил, выступая с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству. сообщает Еспресо.TV .
По его словам, Иран передаст Украине бортовые самописцы после того, как их на месте обработает следственная группа.
"Вчера говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на власти Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, получает доступ к черных ящиков на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине ", - сказал Пристайко.
Также министр сообщил, что Украина требует фиксации признание Ираном свои вине в официальном документе и о том, что в начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана .
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