Иностранная студентка в Тернополе умерла, выпив яд

17 января, 2020, 17:41

Житель Тернополя обнаружил на улице тело девушки, которая выпила неизвестный яд из-за проблем в университете

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

"Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал "скорую" и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.

Полиция выяснила, что девушка пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете и не знала, как об этом сообщить родителям.

"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд", - добавили в полиции.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Этот факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 115 Уголовного кодекса.