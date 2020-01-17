Иностранная студентка в Тернополе умерла, выпив яд
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
"Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал "скорую" и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.
Установлено, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.
Полиция выяснила, что девушка пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете и не знала, как об этом сообщить родителям.
"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд", - добавили в полиции.
Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Этот факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 115 Уголовного кодекса.
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