Впервые в истории: гражданскую гвардию Испании возглавила женщина

17 января, 2020, 19:13

Совет министров Испании одобрил назначение Марии Гамес на пост главы гражданской гвардии

Об этом сообщает издание La Vanguardia .

Ее кандидатуру предложил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Гамес сменит на посту генерального директора правоохранительных органов Феликса Висенте Асона Виласа, который занял эту должность летом 2018 года. 50-летняя Гамес станет первой женщиной, возглавившей гражданскую гвардию, за всю 175-летнюю историю органа.

Гражданская гвардия Испании была создана в 1844 году. Сейчас она вместе с национальной полицией Испании выполняет функции по охране правопорядка. Гражданская гвардия подчиняется Министерству внутренних дел и Министерству обороны Испании.