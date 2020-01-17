Впервые в истории: гражданскую гвардию Испании возглавила женщина
17 января, 2020, 19:13
Совет министров Испании одобрил назначение Марии Гамес на пост главы гражданской гвардии
Об этом сообщает издание La Vanguardia .
Ее кандидатуру предложил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Гамес сменит на посту генерального директора правоохранительных органов Феликса Висенте Асона Виласа, который занял эту должность летом 2018 года. 50-летняя Гамес станет первой женщиной, возглавившей гражданскую гвардию, за всю 175-летнюю историю органа.
Гражданская гвардия Испании была создана в 1844 году. Сейчас она вместе с национальной полицией Испании выполняет функции по охране правопорядка. Гражданская гвардия подчиняется Министерству внутренних дел и Министерству обороны Испании.
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