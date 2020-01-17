Верховная Рада приняла постановление об уголовном преследовании нацгвардийця Маркива в Италии

17 января, 2020, 13:21

17 января на заседании Верховной Рады Украины 323 депутата проголосовали за основу и в целом проект постановления об уголовном преследовании старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива

Об этом сообщает "Еспресо.TV ".

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2717 "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива в Итальянской Республике".

В сообщении отмечается, что парламент считает, что дело Виталия Маркива продемонстрировала очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности.

"ВРУ ... обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B. Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалось, отмечает, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности ", - говорится в тексте постановления.

Также в постановлении, принятом ВР, депутаты опротестовывают против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства в упомянутой дела в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права по юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.

"ВРУ ... категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является" восставшими украинском, захвативших "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной", - указано в документе.

Совет постановил обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.