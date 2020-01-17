Верховная Рада приняла постановление об уголовном преследовании нацгвардийця Маркива в Италии
Об этом сообщает "Еспресо.TV ".
Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2717 "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива в Итальянской Республике".
В сообщении отмечается, что парламент считает, что дело Виталия Маркива продемонстрировала очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности.
"ВРУ ... обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B. Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалось, отмечает, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности ", - говорится в тексте постановления.
Также в постановлении, принятом ВР, депутаты опротестовывают против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства в упомянутой дела в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права по юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.
"ВРУ ... категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является" восставшими украинском, захвативших "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной", - указано в документе.
Совет постановил обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.
- Напомним, Итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле украинского военного Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы
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