В Украине запустили электронную систему коммуникации между государственными органами

17 января, 2020, 10:30

Министерство цифровой трансформации Украины вводит систему коммуникации между государственными органами "Трембита" в промышленную эксплуатацию

Об этом ведомство сообщает в Facebook .

"Система" Трембита "официально введена в промышленную эксплуатацию. Это означает, что период тестирования закончен, она вполне пригодна для использования и соответствует всем требованиям к защите информации ", - говорится в сообщении.

"Трембита" позволяет информационным ресурсам государственных органов безопасно обмениваться электронными сообщениями между собой. Именно с помощью "Трембиты" министерство создает электронные услуги. Сейчас уже 47 государственных органов подписали соглашения о подключении к "Трембита".

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины планирует перевести все государственные реестры в электронный формат.

"Трембита" - система электронного взаимодействия украинских государственных электронных информационных ресурсов, через которую строятся информационные взаимодействия органов публичной власти через интернет путем обмена электронными сообщениями.

Система "Трембита" является одним из ключевых элементов инфраструктуры предоставления электронных услуг гражданам и бизнесу, который обеспечивает удобный унифицированный доступ к данным государственных реестров.

Основу системы составляет усовершенствованная эстонская платформа обмена данными X-ROAD, которая является фундаментом эстонского цифрового общества.