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Espreso.tvОбществоВ Украине частично заработал Spotify: уже можно заходить без VPN

В Украине частично заработал Spotify: уже можно заходить без VPN


фото: akket
В Украине частично заработал сервис для прослушивания музыки Spotify. Теперь можно зайти в веб-версию плеера. Ранее он работал только через VPN.

Об этом пишет ITC.

Также журналисты заметили, что создать новый аккаунт Spotify из Украины или загрузить мобильное приложение в Google Play и AppStore до сих пор нельзя.

Отмечается, что ранее украинским пользователям нужно было создавать профиль из другой страны с помощью VPN, а также каждые две недели заходить в свой аккаунт под VPN, чтобы его не заблокировали.

"Поскольку Spotify уже дает возможность слушать музыку без VPN, можно предположить, что компания подписала необходимые соглашения по авторским правам в нашем регионе", - считают журналисты.

Отметим, Spotify - стриминговий сервис для прослушивания музыки. Также на нем можно слушать аудиозаписи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal. Сервис доступен в 79 странах.

 

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