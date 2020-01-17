В России анонсировали протесты против предложенных Путиным изменений в Конституцию

17 января, 2020, 17:53

Российский журналист Илья Азар призвал россиян принять участие в акции протеста в Москве. Он выступает против изменений в Конституцию РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным

Об этом Илья Азар написал в Facebook.

По мнению журналиста, Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет пожизненно править Россией.

"Пока лидеры оппозиции молчат и решают, как бы не обосраться и вывести на улицу больше людей, я лично предлагаю нам, гражданскому обществу, не ждать, когда (и если) нас куда-то позовут, а самим - всем, кто против узурпации власти и вечного правления Путина - выйти завтра, в субботу, на одиночный пикет к администрации президента на 12:00", - отмечает Илья Азар.

Он отметил, что придет с плакатом с надписью Путин, уходи.

15 января во время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести некоторые значительные поправки в Конституцию страны.

Лидер Российской Федерации предложил официально закрепить приоритет Конституции страны над международными законами и договорами, а также передать Госдуме часть полномочий главы государства.