В Нацбанке объяснили, почему гривна остановила укрепление
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий во время брифинга, передает hromadske .
"Что касается наличного рынка, то здесь очень большой фактор - это психологический. Мы видели, например, в октябре прошлого года был какой-то скачок курса, также полностью вызванный психологическим фактором, который был в конце этого года ", - сообщил Чурий.
Он отметил, что наличный рынок, то есть рынок, на котором валюту покупают украинцы, очень тесно связан с безналичным, на котором работает Национальный банк. Поэтому из-за изменения на наличном рынке меняется и официальный курс валют.
Кроме этого Чурий добавил, что в Нацбанке не считают, что "скачки" курса валют, которые сейчас происходят на рынке, как-то отличаются от тех, которые были всегда.
"Это примерно те же колебания (курса валют - ред.), которые у нас всегда происходят", - добавил Чурий.
- Напомним, что в конце 2019 официальный кус доллара в Украине опустился почти до 23 гривен за доллар, однако к началу 2020 года он вырос на 24 гривен за доллар.
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