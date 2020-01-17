В Нацбанке объяснили, почему гривна остановила укрепление

17 января, 2020, 11:11

В Национальном банке Украины считают, что "скачки" курса валют и остановка укрепления курса гривны относительно остальных валют связана с психологическими факторами на наличном рынке

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий во время брифинга, передает hromadske .

"Что касается наличного рынка, то здесь очень большой фактор - это психологический. Мы видели, например, в октябре прошлого года был какой-то скачок курса, также полностью вызванный психологическим фактором, который был в конце этого года ", - сообщил Чурий.

Он отметил, что наличный рынок, то есть рынок, на котором валюту покупают украинцы, очень тесно связан с безналичным, на котором работает Национальный банк. Поэтому из-за изменения на наличном рынке меняется и официальный курс валют.

Кроме этого Чурий добавил, что в Нацбанке не считают, что "скачки" курса валют, которые сейчас происходят на рынке, как-то отличаются от тех, которые были всегда.

"Это примерно те же колебания (курса валют - ред.), которые у нас всегда происходят", - добавил Чурий.