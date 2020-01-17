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Espreso.tvОбществоВ Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

В Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса США так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей

Об этом сообщает Голос Америки .

"В то время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире ", - заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

В сообщении конгрессменов говорится, что "этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес США в укреплении свободы и демократии в Европе - достижение, которое невозможно без поддержки Штатами Украины в борьбе против российской агрессии".

Среди инициаторов резолюции - сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур, Энди Харрис, Майк Квилу и Брайан Фицпатрик.

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния", - говорится в заявлении конгрессменов.

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