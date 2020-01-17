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Espreso.tvОбществоВ Карпатах остановился подъемник, продолжается спасение туристов

В Карпатах остановился подъемник, продолжается спасение туристов


фото: zaharberkut.ua
Во Львовской области спасатели проводят мероприятия по снятию туристов с подъемника, который остановился на горе Погар

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вблизи пгт Славское Сколевского района, на горе Погар (высота горы 857 метров, - ред.) остановился кресельный подъемник (канатная дорога).

Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника.

"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

 

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