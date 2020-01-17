В Карпатах остановился подъемник, продолжается спасение туристов
17 января, 2020, 20:17
Во Львовской области спасатели проводят мероприятия по снятию туристов с подъемника, который остановился на горе Погар
Об этом сообщает РБК-Украина.
Вблизи пгт Славское Сколевского района, на горе Погар (высота горы 857 метров, - ред.) остановился кресельный подъемник (канатная дорога).
Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника.
"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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