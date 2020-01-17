Укрзализныця заменила за год 210 тысяч комплектов постельного белья

17 января, 2020, 14:38

Укрзализныця в 2019 году заменила на новые более 210 тыс. комплектов постельного белья. Впрочем суточная потребность в постельном белье в среднем составляет 491 тыс. комплектов

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця в 2019 году заменила на новые 203 297 комплектов постельного белья для экипировки поездов в пределах широкомасштабной программы по совершенствованию сервиса. Также появилось 480 новых комплектов в вагонах СВ, почти 7 тыс. комплектов для комнат отдыха, большое количество одеял, матрасов и подушек ", - заявили в УЗ.

Также в компании рассказали, что на новые заменили 46,1 тыс. подушек и более 61,5 тыс. чехлов для них, 48 тыс. матрасов и 45,5 тыс. чехлов для них.

"Также значительно обновили одеяла: пассажиров будут согревать 42 тыс. зимних 30 тыс. летних новых одеял", - отметили в УЗ.

При этом отмечается, что суточная потребность Укрзализныци в постельном белье - 491 тыс. комплектов, а в пиковые периоды - до 558 тыс. комплектов.