Укргазбанк запустил уникальную программу лояльности "KEYcard"

17 сентября, 2019, 15:27

Укргазбанк, стремясь обеспечить своих клиентов лучшим банковским сервисом и постоянно расширяя перечень выгод и преимуществ, которые они будут получать за использование продуктов Банка, ввел новую программу лояльности "KEYcard" для частных клиентов

Об этом сообщили на сайте банка.

"KEYcard" - единственная в своем роде программа лояльности, которая за расчеты картами Укргазбанка в сети партнеров позволяет получать на карточку "живые" деньги в виде манибэка, а не бонусы или баллы, как это предлагается другими существующими в Украине программами.

Другим преимуществом "KEYcard" является то, что размер манибэка за расчеты в сети партнеров неограничен. То есть, чем больше клиент сделает транзакций в течение месяца, тем больше размер манибэка он получает. А еще - манибек от партнера "KEYcard" и возможные индивидуальные скидки клиента у него же суммируются, соответственно - размер манибэка может быть еще больше.

Участниками программы лояльности являются владельцы всех дебетовых и кредитных карт Укргазбанка- заказывать новую карту не требуется.

Действующие клиенты Укргазбанка активировать программу лояльности могут непосредственно в мобильном приложении - "ЭКОБАНК ОНЛАЙН". Новые клиенты могут подключиться к "KEYcard", заказав любую карту Укргазбанка онлайн в приложении "ЭКОБАНК ОНЛАЙН" или на сайте банка.

Следует отметить, что мобильное приложение "ЭКОБАНК ОНЛАЙН" - неотъемлемая составляющая программы лояльности "KEYcard". Его функциональные возможности постоянно совершенствуются. В ближайшее время в приложении будет интегрирован личный кабинет, куда будут поступать push-уведомления о предложениях, акциях, новых партнерах и т.д., а со временем даже с учетом геолокации владельца карточки УКРГАЗБАНКА относительно ближайшей к нему точки партнера "KEYcard".

Программа лояльности "KEYcard" действует на всей территории Украины, а количество ее партнеров из разных категорий увеличивается каждый день.

Узнать больше о новой программе лояльности "KEYcard", а также заказать карточку Укргазбанка для подключения к ней можно по ссылке.