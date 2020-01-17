Украинские военные будут минировать Азовское море для отражения вражеского десанта
17 января, 2020, 18:50
Украинские военные моряки отработали алгоритм загрузки морских донных мин на корабль и вскоре будут устанавливать минные поля вдоль побережья Азовского моря
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" из состава Объединенных сил отработал загрузку морских донных мин на корабль. Далее будет планироваться выход в море для минирования.
"Экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закреплению их палубе и приведению боевых мин в готовность. Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.
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