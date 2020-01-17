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Espreso.tvОбществоУкраинские военные будут минировать Азовское море для отражения вражеского десанта

Украинские военные будут минировать Азовское море для отражения вражеского десанта

Украинские военные моряки отработали алгоритм загрузки морских донных мин на корабль и вскоре будут устанавливать минные поля вдоль побережья Азовского моря

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" из состава Объединенных сил отработал загрузку морских донных мин на корабль. Далее будет планироваться выход в море для минирования.

"Экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закреплению их палубе и приведению боевых мин в готовность. Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

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