У НАТО появились дроны-разведчики, каждый из которых может осматривать территорию размером с Польшу

17 января, 2020, 22:07

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединился к церемонии передачи Альянсу двух первых беспилотных самолетов RQ-4D для надземного наблюдения

Об этом сообщает сайт НАТО.

Церемония состоялась 17 января на базе итальянских ВВС в итальянском городе Сигонелла. Столтенберг отметил, что дроны позволят выявлять угрозы и отслеживать условия на местах в любую погоду.

"Один такой беспилотник может наблюдать за территорией размерами с Польшу", - сказал Столтенберг.

Новые беспилотники способны летать более 30 часов. Когда у НАТО будет в эксплуатации 5 беспилотников RQ-4D, Альянс сможет круглосуточно следить с их помощью двумя большими регионами.

"Сегодня НАТО заполняет важный разрыв в возможностях разведки, наблюдения и разведки", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО назвал дроны "новой силой" и наглядной демонстрацией приверженности НАТО к инновациям.