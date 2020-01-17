У НАТО появились дроны-разведчики, каждый из которых может осматривать территорию размером с Польшу
Об этом сообщает сайт НАТО.
Церемония состоялась 17 января на базе итальянских ВВС в итальянском городе Сигонелла. Столтенберг отметил, что дроны позволят выявлять угрозы и отслеживать условия на местах в любую погоду.
"Один такой беспилотник может наблюдать за территорией размерами с Польшу", - сказал Столтенберг.
Новые беспилотники способны летать более 30 часов. Когда у НАТО будет в эксплуатации 5 беспилотников RQ-4D, Альянс сможет круглосуточно следить с их помощью двумя большими регионами.
"Сегодня НАТО заполняет важный разрыв в возможностях разведки, наблюдения и разведки", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО назвал дроны "новой силой" и наглядной демонстрацией приверженности НАТО к инновациям.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти