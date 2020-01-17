Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать осадков
17 января, 2020, 15:17
Праздничные выходные 18-19 января ожидаются в Украине с сухой и солнечной погодой
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит от 0 до -5°C, в Карпатах от - 4 до - 9°C, 18-го января днем от 0 до -5°C, 19-го января от -2 до +3°C ", - предупредила синоптик.
В столице будет сухо. Ночью от 0 до - 3°C, днем 18-го января от +1 до +3°C, 19-го января - около нуля.
"Поэтому пока можно замочить снова кутью и спокойно прогуляться в ближайшем дворе или парке. Или обойти несколько раз родной офис. Чтобы отвлечься от работы, домашней или мониторной", - добавила синоптик.
Следующая неделя будет в Украине теплой, но во второй половине усилятся осадки и ветер.
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