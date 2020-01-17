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Espreso.tvСпортСвитолина удивила фанатов необычным нарядом от Nike

Свитолина удивила фанатов необычным нарядом от Nike


фото: Elle
Теннисистка Элина Свитолина приняла участие в съемках для Nike в австралийском Мельбурне, украинка появилась в необычном наряде

Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

"Невероятный день снятия с Nike и Кэсси Бирнсом (прим. - известный дизайнер)", - написала Элина Свитолина под фотографией

В первом круге Australian Open 25-летняя теннисистка сыграет с британкой Кэти Бултер. Поединок состоится во вторник, 21 января. Элина Свитолина занимает пятую строчку в рейтинге WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exciting day filming with @nikecourt and @cassbyrnes

Сообщение, распространенный Elina Svitolina (@elisvitolina)

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