Свитолина удивила фанатов необычным нарядом от Nike
17 января, 2020, 12:46
Теннисистка Элина Свитолина приняла участие в съемках для Nike в австралийском Мельбурне, украинка появилась в необычном наряде
Фото спортсменка опубликовала в Instagram.
"Невероятный день снятия с Nike и Кэсси Бирнсом (прим. - известный дизайнер)", - написала Элина Свитолина под фотографией
В первом круге Australian Open 25-летняя теннисистка сыграет с британкой Кэти Бултер. Поединок состоится во вторник, 21 января. Элина Свитолина занимает пятую строчку в рейтинге WTA.
- 14 января украинская теннисистка Элина Свитолина возмутилась качеством воздуха в Мельбурне , где происходит открытый чемпионат Австралии.
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