Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, обстрелы не прекращаются
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Трижды противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
16 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
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