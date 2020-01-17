Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, обстрелы не прекращаются

17 января, 2020, 07:21

16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Трижды противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

16 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.